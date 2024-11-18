Форвард «Металлурга» Башкиров назвал переломный момент в матче с «Салаватом»
Нападающий «Металлурга» Данил Башкиров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Тяжелая игра для команды и для меня. Много эмоций было, ноги бегут, голова не думает, тяжело было играть. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, забили в большинстве, важные пять минут выстояли. Взяли очень важные два очка для нас.
— Ты сегодня в центре играл. Как тебе на этой позиции?
— Да нормально, куда поставят, там играю, проблем нет.
— Понимание хоккея приходит к тебе? Первое время не попадал в состав.
— Да, не понимал где-то требований, где-то не получалось. Я дорожу своим игровым временем, стараюсь доказывать и попадать в состав.
— Как атмосфера на «Уфа Арене»?
— Такая же потрясающая, как и раньше была.
— Какой момент в матче был переломным?
— Когда пять минут штрафного времени нам дали, счет был 2:2, выстояли в меньшинстве. Вот это переломный момент был, тяжело было.
— Ваша команда в последнее время интересно играет с топовыми командами: ЦСКА, «Ак Барсом». Почему не получается с ними?
— Не знаю, не могу сказать, может, расхлябанность какая-то. С физикой у нас нормально все, держат в тонусе, все хорошо в этом плане.
«Салават Юлаев» набрал 34 очка за 25 игр и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимская команда прервала серию из трех побед подряд. «Металлург» после 29 встреч располагается на пятой позиции на «Востоке» с 31 баллом.
София Митченкова
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