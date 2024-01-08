Нападающий «Металлурга» Акользин: «В этом году хочется поднять трофей над головой»

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин рассказал, за счет чего команда победила СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:1), который прошел 7 декабря.

«Отыгрались за счет характера и реализации моментов», — приводит Metaratings.ru слова Акользина.

Также он оценил прошедший год для команды и поделился ожиданиями от нового.

«Прошлый год оценю как неудовлетворительный: дальше второго круга в Кубке Гагарина не прошли. Очень было обидно. В этом году хочется забраться выше и поднять трофей над головой», — добавил хоккеист.

«Металлург» набрал 68 очков за 49 матчей и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.