Нападающий «Металлург» Карри оштрафован решение КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча второго раунда плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» (1:8).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Карри по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Канадский форвард «Магнитки» Джон Карри в центре площадки столкнулся с защитником «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым.

Россиянин долгое время не мог подняться со льда. После просмотра судьи выписали Карри удаление до конца матча за удар в область головы и шеи.