Ткачев — о будущем матче против «Авангарда»: «Болельщикам доказывать что-то неправильно, но главному тренеру будет приятно доказать»
Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, пришедший в клуб из Магнитогорска после расторжения «Авангардом» его пятилетнего контракта, в эксклюзивном интервью «СЭ» предвосхитил принципиальность матча в FONBET чемпионате КХЛ против его бывшей команды.
— Вы из тех людей, кто хочет что-то доказать, или матчи с «Авангардом» будут просто встречей с бывшими партнерами по команде?
— Не то чтобы доказать. В Омске я провел три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им — неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать. Я буду выходить и играть на команду. Дай бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла. У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет. Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба.
— Поняли реакцию омичей на ваш уход?
— Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них.
«Авангард» 19 июля объявил о расторжении контракта с 29-летним хоккеистом. 28 июля стало известно о переходе Ткачева в «Металлург». По информации «СЭ», форвард заработает более 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту с «Магниткой».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|3 : 2
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -