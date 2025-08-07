Ткачев — о будущем матче против «Авангарда»: «Болельщикам доказывать что-то неправильно, но главному тренеру будет приятно доказать»

Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, пришедший в клуб из Магнитогорска после расторжения «Авангардом» его пятилетнего контракта, в эксклюзивном интервью «СЭ» предвосхитил принципиальность матча в FONBET чемпионате КХЛ против его бывшей команды.

— Вы из тех людей, кто хочет что-то доказать, или матчи с «Авангардом» будут просто встречей с бывшими партнерами по команде?

— Не то чтобы доказать. В Омске я провел три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им — неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать. Я буду выходить и играть на команду. Дай бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла. У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет. Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба.

— Поняли реакцию омичей на ваш уход?

— Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них.

«Авангард» 19 июля объявил о расторжении контракта с 29-летним хоккеистом. 28 июля стало известно о переходе Ткачева в «Металлург». По информации «СЭ», форвард заработает более 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту с «Магниткой».