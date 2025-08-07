Хоккей
7 августа, 16:05

Ткачев — о будущем матче против «Авангарда»: «Болельщикам доказывать что-то неправильно, но главному тренеру будет приятно доказать»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, пришедший в клуб из Магнитогорска после расторжения «Авангардом» его пятилетнего контракта, в эксклюзивном интервью «СЭ» предвосхитил принципиальность матча в FONBET чемпионате КХЛ против его бывшей команды.

— Вы из тех людей, кто хочет что-то доказать, или матчи с «Авангардом» будут просто встречей с бывшими партнерами по команде?

— Не то чтобы доказать. В Омске я провел три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им — неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать. Я буду выходить и играть на команду. Дай бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла. У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет. Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба.

— Поняли реакцию омичей на ваш уход?

— Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них.

«Авангард» 19 июля объявил о расторжении контракта с 29-летним хоккеистом. 28 июля стало известно о переходе Ткачева в «Металлург». По информации «СЭ», форвард заработает более 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту с «Магниткой».

Владимир Ткачев.«Тренерский штаб понимает, что сделал. Эта ответственность на них». Ткачев — об уходе из «Авангарда» и будущем в «Металлурге»
Владимир Ткачев (Металлург Мг)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • За спорт!

    Считаю, что Вова сыграл важную роль в серии с Металлургом, забивая победные шайбы. Посмотрим, кто выиграет от перехода.

    07.08.2025

  • URMA

    Как игрок Ткачев мне очень нравился. Он провел неплохие сезоны в Омске. Но надо смотреть правде в глаза,а не отводить их куда то в сторону и говорить о том,что могло бы быть,если бы Володя остался в Авангарде. На что он способен,мы уже все видели. Но сменилось руководство,сменился ТШ. И этому руководству видимо не достаточно,что показывал Авангард с Ткачевым и Буше. А с теми финансами,которые забирали эти два,без сомнения топовых игрока КХЛ, видимо команда в том составе была по их мнению, неспособна забраться на самую вершину. Деньги решили их судьбу. За меньшие и адекватные запросы, думаю они могли вполне остаться в команде. Возможно и их роли были бы другие. Но не сложилось. Поэтому клуб решился на большую чистку. И как сейчас можно критиковать клуб,когда еще не ясно. Кто прав?. Это можно будет сделать,когда начнется чемпионат. И каков будет итог этой кадровой и финансовой политики клуба. Это будет правильно. А обиды Володи я понимаю. Но клуб имеет право на перестроение.

    07.08.2025

  • alur66

    Вечно обиженный.

    07.08.2025

  • Павел Леонидович

    ну докажи, доказун)

    07.08.2025

