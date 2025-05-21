Нападающий «Локомотива» Никулин прокомментировал победу в Кубке Гагарина-2025

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина-2025.

В среду, 21 мая команда Игоря Никитина одержала победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче финала и выиграла серию со счетом 4-1.

Никулин пропустил плей-офф из-за травмы.

— Насколько тяжело было смотреть финал, когда не могли помочь команде?

— Мне кажется, что это еще труднее, чем находиться на льду. Переживал за ребят. Смотришь, а никак не можешь помочь команде.

— Каким вам этот финал показался с трибуны?

— Сильным. Ребята — молодцы. Упрекнуть их не в чем.

— Удалось ездить вместе с командой во время финала?

— Ездил с командой в Челябинск. Как только стал ходить без костылей, то полетел.

— Как ваше восстановление?

— Стал выходить на лед. К следующему сезону буду готов.

— Были слухи, что вами интересуются в НХЛ. Общались с агентом?

— Интерес есть. Посмотрим. Время покажет.

«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого команда дважды выходила в финал плей-офф КХЛ — в 2009 году железнодорожники уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».