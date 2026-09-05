Нападающий «Локомотива» Котков стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛ

Нападающий «Локомотива» Матвей Котков стал автором первой шайбы в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги.

В первом матче FONBET регулярного сезона КХЛ-2026/27 18-летний форвард открыл счет на 9-й минуте первого периода. В этой игре «Локомотив» у себя дома встречается с «Трактором».

Регулярный сезон-2026/27 стартовал 5 сентября и завершится в марте 2027 года. Кубок Гагарина пройдет с 23 марта по 23 мая 2027-го.