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Нападающий «Локомотива» Котков стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛ

Сергей Филин

Нападающий «Локомотива» Матвей Котков стал автором первой шайбы в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги.

В первом матче FONBET регулярного сезона КХЛ-2026/27 18-летний форвард открыл счет на 9-й минуте первого периода. В этой игре «Локомотив» у себя дома встречается с «Трактором».

Регулярный сезон-2026/27 стартовал 5 сентября и завершится в марте 2027 года. Кубок Гагарина пройдет с 23 марта по 23 мая 2027-го.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 сентября, 13:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Трактор
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 1 1 0 2
2 Салават Юлаев 1 1 0 2
3 Автомобилист 1 1 0 2
4 Ак Барс 1 1 0 2
5 Нефтехимик 1 0 1 1
6 Сибирь 1 0 1 1
7 Авангард 0 0 0 0
8 Барыс 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Амур 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 Шанхай Дрэгонс 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 Лада 1 0 1 1
6 Динамо Мн 0 0 0 0
7 ЦСКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Северсталь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Спартак 1 0 1 0
Результаты / календарь
5.09
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12.09
7.09 16:30 Авангард – Салават Юлаев - : -
7.09 17:00 Автомобилист – Трактор - : -
7.09 17:00 Барыс – Сибирь - : -
7.09 19:00 Северсталь – Лада - : -
7.09 19:10 Динамо Мн – Торпедо НН - : -
7.09 19:30 ЦСКА – Спартак - : -
7.09 19:30 СКА – Динамо М - : -
7.09 19:30 Ак Барс – Адмирал - : -
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