Форвард «Локомотива» Каюмов: «Не могу сказать, что мы вышли на пик формы»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов оценил игру команды на старте сезона-2024/25.

Железнодорожники лидируют в таблице Западной конференции, команда набрала 13 очков в 8 матчах.

«Не могу сказать, что мы вышли на пик формы. У нас нет такого понятия. Мы просто действуем в каждом отдельном матче, не обращаем внимание на физическую составляющую», — приводит Metaratings слова Каюмова.

«Локомотив» проведет следующий матч 25 сентября дома против «Авангарда».