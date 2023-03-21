Нападающий «Локомотива» Иванов: «Не дадим спокойно дышать ЦСКА у своих ворот»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился ожиданиями от третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА. Счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

«Возможно, некоторые эпизоды действительно складывались так, что атакующие игроки армейцев были ближе к нашим воротам, чем мы сами, — цитирует пресс-служба клуба Иванова. — Думаю, тренеры обратят еще раз внимание на эти моменты, и такого мы больше не допустим, не дадим спокойно дышать армейцам у своих ворот. Мы хорошо знаем стиль ЦСКА, слабых мест у них тоже хватает».

Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 21 марта в Ярославле. Начало матча — 19.30 по московскому времени.