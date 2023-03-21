Нападающий «Локомотива» Иванов: «Не дадим спокойно дышать ЦСКА у своих ворот»
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился ожиданиями от третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА. Счет в серии 2-0 в пользу армейцев.
«Возможно, некоторые эпизоды действительно складывались так, что атакующие игроки армейцев были ближе к нашим воротам, чем мы сами, — цитирует пресс-служба клуба Иванова. — Думаю, тренеры обратят еще раз внимание на эти моменты, и такого мы больше не допустим, не дадим спокойно дышать армейцам у своих ворот. Мы хорошо знаем стиль ЦСКА, слабых мест у них тоже хватает».
Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 21 марта в Ярославле. Начало матча — 19.30 по московскому времени.
Источник: https://www.hclokomotiv.ru/
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Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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