Березкин: «Когда выхожу на матч, думаю о том, что выиграю борьбу и буду реализовывать моменты»

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин рассказал о начале своего пути в хоккее. Он отметил, что решение делать акцент именно на спортивной карьере принял совместно с родителями.

«Первое время не нравилось, плакал, потому что падал много. Потом, когда научился кататься, держать клюшку и бросать, понравилось. Родители увидели во мне потенциал в хоккее. В школе тоже старался, был хорошистом — четверки и пятерки. Но потом мы вместе приняли решение, что я буду больше внимания уделять хоккею», — приводит пресс-служба КХЛ слова Березкина.

Хоккеист считает, что самое главное на льду — это результат.

«Папа всегда говорил, что люди всегда ценят результат, и тебя всегда оценивают по результату — если он есть, поднимаешься выше. Если результата нет, то никто о тебе не вспомнит. Когда выхожу на матч, думаю о том, что выиграю борьбу, буду создавать моменты, и главное — их реализовывать», — добавил он.

22-летний Березкин является воспитанником «Локомотива». В 2018 году он начал выступать за ярославскую команду на уровне МХЛ и в сезоне-2018/19 вместе с «Локо» стал обладателем Кубка Харламова. В КХЛ Березкин дебютировал в феврале 2020 года.