Радулов пропустит матч со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов не сыграет в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

39-летний Радулов в этом сезоне набрал 25 (12+13) очков в 25 играх регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2024/25 на его счету 34 (18+16) очков в 60 играх FONBET чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков в 21 матче Кубка Гагарина.