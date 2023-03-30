Полунин о поражении от ЦСКА: «Переволновались, хладнокровия и спокойствия не хватило»

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:5, 3-4) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Сами переволновались, у нас не получилась игра. Хладнокровия и спокойствия не хватило. Возможно, нам психологии не хватило. Где-то с осторожностью с ними играли, хотя могли в первых матчах выигрывать и не доводить до седьмой игры. Два быстрых гола? Собственные ошибки, расслабленность. Седьмой матч — впечатление не очень. Мы не будем доводить до седьмого матча. Не хотели так рано заканчивать», — приводит слова Полунина сайт КХЛ.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА. Первый матч состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.