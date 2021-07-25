Нападающий Локхарт продлил контракт с «Куньлунем»
20:20
«Куньлунь» и нападающий Люк Локхарт договорились о подписании нового контракта. 28-летний хоккеист проведет пятый сезон в китайском клубе, информирует пресс-служба команды.
В прошлом сезоне Локхарт набрал 21 (11+10) очко при полезности «-8» в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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