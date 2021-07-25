Нападающий Локхарт продлил контракт с «Куньлунем»

«Куньлунь» и нападающий Люк Локхарт договорились о подписании нового контракта. 28-летний хоккеист проведет пятый сезон в китайском клубе, информирует пресс-служба команды.

??? Luke Lockhart stays with us for his 5th season in #KRS ? pic.twitter.com/11aQyIOoOx — Kunlun Red Star (@KRSchina) July 25, 2021

В прошлом сезоне Локхарт набрал 21 (11+10) очко при полезности «-8» в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ.