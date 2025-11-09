Нападающий Лайпсик вернулся в СКА

Нападающий Брендан Лайпсик стал игроком СКА. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний форвард уже выступал за СКА в FONBET чемпионате КХЛ в сезоне-2023/24. В 19 матчах регулярного чемпионата он набрал 4 (2+2) очка. В двух играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

В КХЛ Лайпсик также выступал за ЦСКА, «Металлург», «Сибирь» и «Автомобилист». В 2024 году канадский хоккеист получил российское гражданство.