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Сегодня, 15:50

Нападающий «Лады» Юртайкин верит в попадание команды в плей-офф

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Лады» Данил Юртайкин поделился мнением о перспективах команды попасть в розыгрыш Кубка Гагарина по итогам регулярного сезона.

«В «Ладе» все отлично. У нас хороший, молодой коллектив, который точно способен биться за плей-офф. У нас есть все шансы показать хорошие результаты в конце сезона — просто нужно быть более стабильными и уверенными в своих силах. Надеюсь, что со временем это все придет», — сказал Юртайкин Metaratings.ru.

После 45 матчей «Лада» идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, наюрав 42 очка. Отставание тольяттинского клуба от зоны плей-офф составляет пять очков.

Источник: Metaratings
Данил Юртайкин
ХК Лада
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1 Локомотив 49 38 11 78
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4 Динамо М 47 29 18 61
5 Спартак 46 27 19 60
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 47 20 27 44
10 Витязь 47 19 28 43
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 31 19 67
2 Сал. Юлаев 47 31 16 64
3 Ак Барс 46 30 16 62
4 Автомобилист 47 28 19 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 48 21 27 50
8 Сибирь 47 20 27 47
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
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12 Барыс 49 10 39 26
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