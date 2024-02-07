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Сегодня, 11:36

Шумаков: «В АХЛ одному тафгаю приходилось голову маслом мазать, чтобы шлем натянуть»

Алина Савинова
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Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал историю о тафгае, который выступал в АХЛ.

«Расскажу, но это не при мне было. Я играл с одним парнем — он мне рассказал. У одного тафгая была такая голова, что шлем не могли натянуть. Приходилось маслом мазать. Он лысый был. И кататься не умел, только драться», — цитирует хоккеиста Metaratings.ru.

В АХЛ Шумаков представлял «Херши Беарс» и «Спрингфилд Тандербердс».

С 2023 года 31-летний форвард играет за «Ладу». В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ он провел 45 матчей, в которых набрал 23 (13+10) очка.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Шумаков
Хоккей
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9 Амур 60 24 36 60
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