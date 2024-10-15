Попугаев — о дубле «Амуру»: «Вчера наггетсы ел — видимо, победные были!»

Российский нападающий «Лады» Никита Попугаев прокомментировал свой дубль в ворота «Амура» (5:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

15 октября впервые за 15 лет «Лада» обыграла «Амура» на выезде в Хабаровске.

«Очень интересный факт. Всю команду, всех болельщиков — с первой победой на Дальнем Востоке! За счет чего команда начала много забивать? Корректируем каждый день нашу игру. Стараемся как можно чаще лезть на ворота, внушать себе это в голову. Когда есть момент — надо бросать. У меня были хорошие голы, там и Леша Ожгихин из-под защитника бросал в моменте со вторым голом, а первый забил с дальней штанги. То есть нацеленность на ворота — наверное, это одно из самых главных качеств в хоккее. Успели на Дальнем Востоке что-то попробовать из деликатесов? Ну, у нас еда в отеле. Хотя вчера во «Вкусно и точка» сходил — видимо, наггетсы победные были. Повезло», — приводит слова Попугаева Metaratings.ru.

Попугаев выступает за «Ладу» с сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий провел 15 матчей, забросил семь шайб и отметился тремя результативными передачами.