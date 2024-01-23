Нападающий «Лады» Джозефс остался недоволен поражением в матче с «Сочи»
Нападающий «Лады» Трой Джозефс прокомментировал поражение тольяттинской команды в серии буллитов в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Сочи» (3:4 Б).
Форвард тольяттинцев отметился дублем в основное время и точным броском в серии буллитов.
«Сегодня наша команда показала характер — мы смогли вернуться в игру и сравнять счет в третьем периоде, — приводит слова канадского хоккеиста сайт «Лады». — Каждое очко сейчас очень важно для нас, но мы недовольны итоговым результатом. Нужно играть все 60 минут и быть сосредоточенными. Я думаю, что нам нужно больше владеть шайбой по всей площадке и делать качественные передачи. Каждый день наша команда много работает над улучшением качества своей игры и все в «Ладе» нацелены только на победу в каждом матче».
В этом сезоне 29-летний Джозефс сыграл за клуб 46 матчей и набрал 28 (19+9) очков.
«Лада» располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков за 56 матчей. У «Сочи» 38 баллов после 54 игр и 11-я позиция в таблице «Запада».
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