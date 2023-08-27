Нападающий «Лады» Стальнов: «Наша задача-минимум — выход в плей-офф»
Нападающий «Лады» Донат Стальнов в интервью «СЭ» рассказал о задаче клуба на сезон.
— «Лада» возвращается в КХЛ из ВХЛ. Насколько команда готова к сезону?
— Это большой плюс, что команда вернулась в КХЛ. Все болельщики рады этому и ждут удачного выступления. Состав обновился по сравнению с ВХЛ. Мы неплохо провели предсезонную подготовку. Сейчас — финишная прямая. Есть время, чтобы что-то подкорректировать и в боевой готовности подойти к сезону.
— Что будет удачным выступлением для «Лады»?
— Наша задача — выходить на каждый матч с победным настроем и выигрывать. Задача-минимум — выход в плей-офф. Будем стремиться к этому.
Положение команд
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|Витязь
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|0
|0
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|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
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