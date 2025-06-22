Нападающий «Лады» Моисеев — о долгах по зарплате: «Всем нужно кормить семьи, но на команде это не отражалось»

Форвард «Лады» Данила Моисеев вспомнил, как коллектив в команде реагировал на задержки зарплаты.

— Сказывались ли как-то задержки на результатах команды в сезоне?

— Понятно, что всем нужно кормить семьи, и это неприятно, что такое происходило, но так как задержки были не очень долгие, то, наверное, нельзя сказать, что это как-то отражалось на игре и результатах команды.

— А в раздевалке между собой обговаривали, что это никак не должно влиять на игру?

— Нет, такого не было. Все прекрасно осознают, что у каждого на спине написана его фамилия и нельзя выходить на лед с опущенными руками. Да и болельщики с трибуны увидели бы это. На самом деле про деньги здесь и речи быть не может.

Никита Нечаев