Нападающий «Лады» Червоненко — о Радулове: «Круто, что такие игроки выступают в КХЛ»
Нападающий «Лады» Владислав Червоненко рассказал, тяжело ли играть против хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова.
— Конечно, мы учитываем, какие люди играют в другой команде, но во время матча особо не обращаешь внимание на то, кто сейчас играет против тебя. Всегда надо выполнять свои задачи, свои установки и стараться побеждать. Круто, что такие игроки, как Радулов, выступают в нашей лиге. Но на льду ты не думаешь, кто против тебя — Радулов или кто-то другой.
Все видят, что он ни в чем не уступает остальным. Александр — большой профессионал, который умеет готовить себя. Плюс он очень агрессивный и эмоциональный хоккеист, так что его действия дают команде определенный импульс, — сказал Червоненко Metaratings.ru.
Радулов перешел в «Локомотив» в летнее межсезонье. До этого он на протяжении двух сезонов выступал за «Ак Барс».
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