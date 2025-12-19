Тянулин — о переходе в «Ладу»: «Начинается новый этап, теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед»

Нападающий «Лады» Артур Тянулин рассказал «СЭ» о переходе в тольяттинский клуб из «Сочи» и адаптации в новой команде.

— Расскажите, как проходит ваша адаптация в Тольятти?

— Все здорово. Коллектив у нас отличный, и меня здорово приняли. Что касается физической формы, то я чувствую себя комфортно: у меня было три недели, которые я посвятил индивидуальным тренировкам, еще находясь в Сочи.

— Насколько неожиданно для вас стал обмен в «Ладу»?

— Я не удивился, потому что не играл три недели и уже ожидал подобного. Конечно, за три с половиной года в «Сочи» были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, и теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед.

Екатерина Смирнова