Алтыбармакян сильно разозлился из-за попадания шайбы ему в лицо в матче с «Шанхай Дрэгонс»

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян эмоционально отреагировал на инцидент с попаданием шайбы ему в лицо в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс».

Эпизод произошел во втором периоде при счете 1:1. Судьи не сразу остановили игру, а после того, как прозвучал свисток, хоккеист в ярости бросил на лед шлем и перчатки и сразу направился в раздевалку.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Алтыбармакяна 16 (9+7) очков в 29 матчах регулярного чемпионата.

«Лада» с 23 баллами занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.