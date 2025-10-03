Кузнецов: «У меня два дня назад имелась возможность получить контракт в НХЛ»

Нападающий Евгений Кузнецов, который 1 октября перешел в «Металлург», рассказал, что рассматривал варианты продолжения карьеры в НХЛ.

«Варианта с «Питтсбургом» у меня не возникло — там сразу сказали нет. Но другие команды НХЛ были. В принципе у меня два дня назад имелась возможность, когда Шуми Бабаев (агент игрока — прим.) имел контракт на руках», — цитирует 33-летнего хоккеиста Matchtv.ru.

Кузнецов отметил, что сезон-2025/26 хотел провести именно в КХЛ.

«Осталась недосказанность по моей игре с прошлого сезона. Много разговоров, вопросов ко мне», — сказал нападающий.

Соглашение «Металлурга» с хоккеистом рассчитано на год — до конца сезона-2025/26.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.