Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор» и ни в коем случае не отказывался»

Нападающий Евгений Кузнецов, который 1 октября перешел в «Металлург», рассказал, что не должался предложения от «Трактора».

«Я больше соскучился по дому. Хотел быть рядом с родителями. К сожалению, от «Трактора» так и не поступило предложения. Хотя они знали, что я открыт к переговорам. Но это уже перевернутая страница. И когда поступило предложение от «Металлурга», я сразу согласился — сел в машину и приехал», — цитирует 33-летнего уроженца Челябинска Matchtv.ru.

Кузнецов добавил, что все равно рад представлять в составе «Металлурга» Челябинскую область, а с «Трактором» находится в хороших отношениях.

«Но самое главное, чтобы болельщики понимали: я был готов играть за «Трактор» и ни в коем случае не отказывался», — отметил нападающий.

Соглашение «Металлурга» с хоккеистом рассчитано на год — до конца сезона-2025/26.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.