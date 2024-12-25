Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье может перейти в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» в ближайшее время обменяет нападающего Рурка Шартье в ЦСКА.

28-летний канадец стал игроком китайской команды летом 2024 года, подписав контракт на один год.

В сезоне КХЛ-2024/25 Шартье провел 37 матчей и набрал 17 (8+9) очков.