Якупов: «В «Куньлуне» никто не соглашается с мнением, что мы команда лузеров»

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов поделился эмоциями после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2).

-Какие впечатления оставила игра?

— Да положительные. Хороший камбэк, не опустили руки. Важный первый гол, который мы забили, он придал уверенности. Дальше правильно играли, не было таких грубых ошибок в третьем периоде. Дотерпели и забили свое.

— Вчера встречались с Григорием Паниным, о чем беседовали?

— Да мы друзья с ним хорошие.

— Видела, что вы приняли участие в новом выпуске ПНХШОУ. Поделитесь впечатлениями?

— Мне вообще все понравилось, очень здорово провели время, здорово и весело поболтали. Интересно пообщались, ну и как-то прониклись историями друг о друге. Было интересно, в принципе я всех знаю, кроме Саши Хмелевского, с ним первый раз познакомился. Такая приятная скромная маленькая тихая атмосфера была в торговом центре «Меге» с болельщиками «Салавата Юлаева». Было круто! Я за такие мероприятия, должны чаще организовывать.

— Какие задачи ставит тренерский штаб перед вами?

— Выигрывать каждую игру.

— Это победа над СКА так вдохновила и дала дополнительные эмоции?

— Нет, ну что если мы будем лидеров выигрывать, то нас надо как-то восхвалять и говорить, что это неожиданность? Мы не хотим, чтобы так считали. У нас никто не соглашается с мнением, что мы команда лузеров. Мы хотим выигрывать, мы хотим нормально и качественно играть, хотим играть долго и стабильно. Поэтому ничего не вдохновляет. Сегодня вот выиграли, завтра уже забудем, новый день, новые тренировки. У нас «Витязь» следующий, поэтому вдохновляться времени нет.

— Как удалось сравнять счет?

— Правильная игра, выстояли в меньшинстве и забили гол. Вот это основное.

— На что делали больше упор при подготовке к «Салавату»?

— Я поспал. Я не выспался вообще, как будто с Хабаровска прилетал, плохо себя чувствовал физически. Прогулялись, была тренировка, потом вернулся в отель, отдохнул, встретился с Гришей. Он меня забрал, поехали на шоу, там что-то затянулось, но было хорошо, здорово. Ночью мне надо было поесть, мы поехали покушать с ребятами.

«Куньлунь» одержал вторую победу подряд — 29 сентября китайский клуб в Санкт-Петербурге обыграл СКА со счетом 5:4. Команда набрала 10 очков за 11 матчей и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

(София Митченкова)