Нападающий «Куньлуня» Хант дисквалифицирован на пять матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Торпедо» (2:7), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение:

Наложить на защитника «Торпедо» Георгия Мишарина наказание по п.1.2.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака сзади), подвергнуть денежному штрафу.

Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Брэндона Мэги по п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу.

Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Дениса Баранцева по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неспортивное поведение), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Гарета Ханта по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан агрессором в драке), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с пунктом 4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5 + 20 минут), то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, срок дисквалификации Ханта составит пять матчей.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Лукаса Локхарта по п.1.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака игрока, не владеющего шайбой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.