Нападающий «Куньлуня» дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Брэндона Йипа на два матча регулярного чемпионата, сообщает сайт КХЛ.

Йип в матче против «Авангарда (0:5) атаковал игрока соперников плечом в голову, но этот эпизод остался без внимания арбитров, и во время игры форвард наказания не понес.

На основании видеозаписи СДК КХЛ дал Йипу дисквалификацию на два матча, а также выписал денежный штраф.