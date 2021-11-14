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Нападающий «Куньлуня» дисквалифицирован на два матча

19:08
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Брэндона Йипа на два матча регулярного чемпионата, сообщает сайт КХЛ.

Йип в матче против «Авангарда (0:5) атаковал игрока соперников плечом в голову, но этот эпизод остался без внимания арбитров, и во время игры форвард наказания не понес.

На основании видеозаписи СДК КХЛ дал Йипу дисквалификацию на два матча, а также выписал денежный штраф.

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Иван Шитик все материалы автора
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