Нападающий «Куньлуня» Бондра может пропустить остаток сезона из-за перелома руки

Нападающий «Куньлуня» Давид Бондра получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Игрок получил перелом руки, из-за которого может пропустить остаток сезона, сообщил комментатор трансляции на телеканале «КХЛ ТВ», ссылаясь на пресс-службу китайского клуба.

Проблема в том, что Бондра уже ломал эту руку. Ему была сделана операция и вставлена специальная металлическая пластина.

В нынешнем сезоне 27-летний словак провел 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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