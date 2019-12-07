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Нападающий «Куньлуня» Бондра может пропустить остаток сезона из-за перелома руки

12:02
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Нападающий «Куньлуня» Давид Бондра получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Игрок получил перелом руки, из-за которого может пропустить остаток сезона, сообщил комментатор трансляции на телеканале «КХЛ ТВ», ссылаясь на пресс-службу китайского клуба.

Проблема в том, что Бондра уже ломал эту руку. Ему была сделана операция и вставлена специальная металлическая пластина.

В нынешнем сезоне 27-летний словак провел 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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