Нападающий Козун вернулся в минское «Динамо»

Нападающий Брэндон Козун вернулся в минское «Динамо». Он подписал контракт с клубом на год, сообщает пресс-служба минчан.

32-летний хоккеист уже играл за «зубров» в сезоне-2020/21. Тогда в 37 матчах регулярного чемпионата канадец набрал 32 (17+15) очка.

Минувший сезон Козун начал в составе швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». В декабре нападающий подписал контракт с «Локомотивом». В составе ярославского клуба Козун провел 3 матча в плей-офф-2022.