Нападающий Коваленко переподпишет контракт с «Торпедо»

Нападающий Николай Коваленко продолжит выступать за «Торпедо» на правах аренды, сообщает пресс-служба команды.

Хоккеист в ближайшее время подпишет контракт с клубом НХЛ «Колорадо», но предстоящий сезон проведет в КХЛ.

В 2018 году форвард был выбран на драфте НХЛ под номером 171.