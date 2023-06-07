Мальцев об игре за СКА: «Воробьев говорил, что я нужен, а руководство отправило в фарм-клуб»
Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» вспомнил период игры за СКА.
— У тебя в КХЛ была какая-то дикая ситуация в аэропорту. Один человек тебя отправлял в фарм-клуб, тренер возвращал в основу. Ты ходил к кассам, потом возвращался обратно.
— Это было в Братиславе, когда КХЛ проводила выставочные матчи. Тогда у меня была не очень хорошая история с руководством, они меня отправляли в ВХЛ, мне это не очень нравилось. Потом в СКА кто-то получил травму, меня вызвали, Воробьеву понравилась моя игра, он уже хотел, чтобы я готовился к следующим матчам. А руководство мне сказало, что я еду опять играть в ВХЛ.
Команда уже пошла на чартер, а я стоял и не понимал, что делать. Я слышал, как подошел Воробьев и сказал, что я нужен основной команде, потому что не хватает игроков, а руководство говорило, что мне надо в ВХЛ. В итоге я полетел с командой и готовился к домашним матчам. Там еще была такая тема, что в последний мой год перед отъездом меня хотели отправлять на универсиаду. Я уже прошел медосмотр в Москве, а в этот момент в СКА много игроков получили травмы, поэтому меня вызвали на плей-офф.
— Ты уезжал в Северную Америку, имея 1+1 в 13 матчах за СКА — не самый лучший бэкграунд. Наверное, ты уехал, потому что тебе все уже надоело.
— Да, я чувствовал потенциал внутри. У нас в СКА тогда была звездная команда, поэтому играл мало. Думаю, что в более слабой команде я бы заиграл на уровне КХЛ. На тот момент я решил, что лучше уехать.
— Как у тебя сейчас обстоят дела с руководством СКА?
— Последний раз с руководством СКА я общался перед обменом. Роман Борисович меня тогда спрашивал о моих планах. Я сказал, что жду предложения от «Колорадо», а когда я решил, что остаюсь там, то меня уже через пару дней обменяли.
— Но вы нормально общались?
— Да, нормально. Я стараюсь ни с кем не конфликтовать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3