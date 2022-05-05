Нападающий Кирилл Семенов стал игроком «Ак Барса»

Нападающий «Авангарда» и сборной России Кирилл Семенов подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт казанского клуба. Соглашение с 27-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Семенов провел 8 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф — 13 игр и 6 (3+3) очков.

Кирилл Семенов ранее выступал за «Торонто» и «Металлург».

В составе сборной России форвард выиграл серебряную медаль Олимпиады-2022 в Пекине.