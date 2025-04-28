Нападающий Кирилл Капустин продлил контракт с «Нефтехимиком» на один сезон

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего составит около 10 миллионов рублей в год.

32-летний Капустин пополнил состав нижнекамцев по ходу нынешнего сезона и набрал 8 (4+4) очков в 27 матчах регулярного чемпионата.