Нападающий Картаев может перейти в «Авангард»

Как стало известно «СЭ», нападающий Владислав Картаев может подписать контракт с «Авангардом».

В минувшем сезоне Картаев выступал за «Салават Юлаев». 31-летний россиянин сыграл за команду 54 матча и набрал 10 (6+4) очков.