Нападающий Карлин продлил контракт с «Трактором»

Нападающий Руслан Карлин останется в «Тракторе». Он подписал с клубом контракт еще на один сезона, сообщает сайт команды из Челябинска.

28-летний нападающий набрал 11 (4+7) очков в 53 матчах за «Трактор» в чемпионате-2019/2020 (личный рекорд в КХЛ). На счету Карлина 2 победные шайбы, 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде), 36 заблокированных бросков (второй показатель среди игроков атаки), 52,8 процента (385 из 729) выигранных вбрасываний (второй показатель в команде) и 19 штрафных минут.