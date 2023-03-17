Нападающий Кадейкин покинет «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кадейкин покинет «Салават Юлаев».

Контракт игрока с уфимским клубом истекает 30 апреля. 29-летний хоккеист рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 39 (13+26) очков. Также на его счету 3 (1+2) очка в пяти играх плей-офф.

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом раунде плей-офф КХЛ со счетом 2-4 в серии.