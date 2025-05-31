Нападающий Ильин подпишет контракт с «Питтсбургом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Михаил Ильин подпишет контракт новичка с «Питтсбургом».

При этом ближайший сезон он проведет на правах аренды в «Северстали».

В минувшем сезоне 20-летний россиянин провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 30 (7+23) очков. В 5 играх плей-офф на его счету результативный пас.