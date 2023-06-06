Нападающий Хулапов подписал новый контракт с ЦСКА

Нападающий Данила Хулапов подписал контракт с ЦСКА на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний воспитанник хоккейной школы ЦСКА на протяжении трех сезонов выступает за «Звезду». В 86 матчах ВХЛ он набрал 24 (7+17) очка.

В 2021 году Хулапов дебютировал за главную команду ЦСКА и сыграл за нее 20 матчей, в том числе один в победном Кубке Гагарина-2022.