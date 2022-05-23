Нападающий Грецкий подписал пробный контракт с «Амуром»

Нападающий Вячеслав Грецкий подписал пробный контракт с «Амуром». В минувшем сезоне 25-летний белорус выступал за гродненский «Неман», сообщает сайт КХЛ.

В 53 матчах чемпионата Белоруссии на его счету 35 (19+16) очков. Также, хоккеист набрал 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф.

Кроме того, Грецкий имеет опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2019/2020 нападающий провел 19 матчей за минское «Динамо», в которых набрал 3 (1+2) очка.