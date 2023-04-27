Нападающий Гиздатуллин подписал новый контракт с «Амуром»

Нападающий Артур Гиздатуллин подписал новый контракт с «Амуром».

Новое соглашение с 25-летний нападающим рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит двусторонний характер.

Прошлый сезон для Гиздатуллина стал лучшим в КХЛ. Нападающий провел 44 матча и набрал 11 (5+6) очков.

В составе «Сокола» Гиздатуллин стал серебряный призером ВХЛ. В плей-офф нападающий провел 21 матч и набрал 11 (4+7) очков.