Свечков — об обмене в «Спартак»: «Ротенберг сказал, что сейчас места в СКА нет»

Нападающий Федор Свечков поделился эмоциями от многостороннего обмена из СКА в «Спартака» со своим участием.

— На протяжении всего межсезонья мой агент говорил, что есть интерес со стороны «Спартака». Но до какой-то конкретики не доходило. Поэтому я даже позабыл обо всей этой истории. Но так случилось, что сегодня мы отработали первую тренировку со СКА и нам объявили, что через три часа мы должны быть уже у «Лужников», чтобы поехать со «Спартаком» на сборы.

— Как Роман Ротенберг объяснил вам свой решение? Казалось, что клуб планирует по полной вкладываться в ваше с Никитой Чибриковым развитие.

— Да, у нас был разговор. Он поблагодарил нас за работу и сказал, что сейчас для нас нет места в СКА, что в «Спартаке» у нас будет больше возможностей, что этот обмен должен пойти на пользу нашему развитию.

— Не смущает то, что в прошлом сезоне у Бориса Миронова не сложились отношения с другим талантливом центром Василием Пономаревым? Как вообще в «Спартаке» видят траекторию вашего развития.

— С руководством «Спартака» разговора еще не было. Пока только приехали и заселились на базу. Уже было общекомандное собрание, но пока не было какой-то персональной конкретики. Меня ничего не смущает. Все люди разные и у всех разные ситуации. Думаю, на то были причины. У всех есть своя точка зрения по этому поводу. Здесь мне сложно что-то говорить. У меня своя и своя история. Посмотрим, как будет.