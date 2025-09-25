Чезганов: «Дедовщины в «Шанхай Дрэгонс» нет»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Егор Чезганов в комментарии для «СЭ» рассказал, в какой хоккей играет команда и о своей физической форме.

— Как тебе хоккей, который ставит Галлан?

— Осознаю, что от меня требуется. Пока есть вещи, которые не получаются, но работаю над этим.

— Это североамериканский хоккей в чистом виде?

— Да, это так. Но вообще мы можем играть как в атакующий хоккей, так и перестроиться в оборонительный.

— В зоне соперника играете креативно и достаточно вариативно. Разве это в североамериканском стиле?

— Да, как таковой прямолинейности в атаке нет, но еще есть, что улучшать. Мы стараемся больше подключать защитников.

— В атаке у нападающих развязаны руки?

— Мне их никто и не завязывал (смеется). Получается, что да.

— Со стороны кажется, что пока физически не готов на 100 процентов.

— Да, я не в оптимальной форме, потому что провел только третью игру в сезоне.

— У «Шанхай Дрэгонс» довольно-таки возрастная команда, есть ли дедовщина по отношению к тебе?

— Дедовщины в команде нет (смеется). Со всеми хорошо общаюсь. Да и мне уже не 18 лет.