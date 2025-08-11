Ливо покидает «Салават Юлаев»

По данным «СЭ», «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Ливо. При этом соглашение разорвано без выплаты денежной компенсации.

Зарплата 32-летнего Ливо по двухлетнему контракту с «Салаватом» составляла 110 миллионов рублей за сезон.

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.

