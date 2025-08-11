Хоккей
11 августа, 17:23

Ливо покидает «Салават Юлаев»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Джош Ливо.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Ливо. При этом соглашение разорвано без выплаты денежной компенсации.

Зарплата 32-летнего Ливо по двухлетнему контракту с «Салаватом» составляла 110 миллионов рублей за сезон.

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.

Агент Ливо: «Мы будем добиваться от «Салавата» 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту»

  • Valery Smirnov

    Ситуация абсурдная. Зачем было подписывать , если уже знали , что денег нет, решили держаться?))

    15.08.2025

  • Leonid Kikin

    СЮ летит в пропасть. Ливо без команды и без конктракта не останется, хотя бы та же новоявленная Шанхай Дрэгонс

    15.08.2025

  • Николай Макеев

    САЛО-ЮЛА это позор КХЛ

    13.08.2025

  • Юрий засухин

    Ха-ха, дикие татары нашли причину что бы бабки не платить. Скоро у них одни таджики- гастарбайтеры будут играть

    12.08.2025

  • Колючий Пушистик

    Клоуны. Когда подписывали 110 лямов в год, не знали о финансовых проблемах клуба?

    12.08.2025

  • Скиф.

    Смешно. Будто бы он был каким-то выдающимся хоккеистом до СЮ. Другого найдут с меньшей зарплатой...

    11.08.2025

  • True Timati

    Похлеще, чем в СКА. И это комплимент Питеру

    11.08.2025

  • Робат

    Походу Вы правы!

    11.08.2025

  • Робат

    Правильно! Давно пора было!

    11.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    твоя ава уже и магнитка уже забиты под завязку... давай те не стройте из себя олигархох сранных... ливо уйдет либо к барсам либо питер- москва... да и трактор тут как тут

    11.08.2025

  • capitan76

    Ава и Магнитка: кто больше предложит?))

    11.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Клоунада

    11.08.2025

  • Тим8888

    Ожидаемо. Уфа - в ВХЛ скоро будет

    11.08.2025

    Агент Ливо: «Мы будем добиваться от «Салавата» 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
    16.11 17:30 СКА – Металлург Мг - : -
    Все результаты / календарь

