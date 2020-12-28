Нападающий Дяденькин пополнил систему «Автомобилиста»
«Автомобилист» подписал двусторонний контракт с нападающим Данилой Дяденьким, сообщает сайт клуба.
Хоккеист является воспитанником «Локомотива». В 2017 году нападающий дебютировал за «Локо» в МХЛ, с которым в 2019 году выиграл Кубок Харламова. Всего в МХЛ сыграл 134 матча, в которых набрал 65 (28+37) очков.
В следующем сезоне дебютировал в ВХЛ в составе воронежского «Бурана», сыграл 20 матчей, набрал 4 (1+3) очка.
Участник Кубка Глинки-Гретцки 2017 в составе сборной России (U-18).
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