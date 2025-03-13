Форвард «Динамо» Рашевский: «У нас самая тяжелая концовка регулярного чемпионата в лиге»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал «СЭ», как в команде идет подготовка к плей-офф.

«На первом месте целостность игры, чтобы у нас уже было все отточено, не было помарок, состояние команды, чтобы никто не проседал в игре. У нашей команды самая тяжелая концовка регулярного чемпионата в лиге. Но это нас только подготовит к плей-офф, можно сказать, он у нас уже сейчас начался. Такие матчи идут от ножа, поэтому это пойдет только на пользу», — сказал Рашевский.

После 64 матчей регулярного чемпионата «Динамо» находится на второй строчке Западной конференции.

(Радмир Сахибгареев)