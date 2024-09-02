Форвард «Динамо» Уил: «В плей-офф нам не хватило спасений вратаря»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, чего команде не хватило в серии 1/4 финала Кубка Гагарина -2024 против «Трактора».

— Давайте вернемся в прошлый сезон. Что пошло не так в серии с «Трактором»? Со стороны в какой-то момент казалось, что команда устала после серии с минским «Динамо».

— Вот насчет усталости не соглашусь. В серии с «Трактором» у нас в среднем было 45 бросков по воротам за матч, а у них в районе 15-20 бросков, статистически мы их превосходили. Мы забивали в среднем по три гола за матч. Если ты забиваешь три в плей-офф — обычно ты побеждаешь. Один момент нас подвел — нам нужны были спасения вратаря, а их у нас не было. В плей-офф твой вратарь не должен играть идеально, но в нужные моменты он должен спасать.

Этот плей-офф был тяжелым, потому что мы были очень близки к успеху, и поражение было очень разочаровывающим. Мы очень старались, забивали голы, но с игрой в защите была проблема, мы позволили им многое. С другой стороны, ты учишься на своих ошибках, мы вынесли многое из прошлого сезона, плей-офф и стали только сильнее.

— Можно ли сказать, что ментально команде было тяжело, потому что уверенности на последнем рубеже не было?

— Да не сказал бы, мы были достаточно уверены. Но на воротах стоял молодой парень. Ты не можешь много выиграть, если у тебя в воротах стоит парень, играющий первый год в КХЛ, такое бывает очень редко. На него было очень большое давление. Конечно, ты хочешь, чтобы такие ребята прыгнули выше головы в важных моментах, но этого не произошло в прошлом году. Что случилось, то случилось. Мы вынесли уроки и продолжаем двигаться дальше, — сказал Уил «СЭ».

«Динамо» всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.

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