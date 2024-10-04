Нападающий «Динамо» Уил считает, что команде нужно работать для улучшения результатов
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказал мнение насчет неудачной игры команды в сезоне КХЛ.
В настоящий момент бело-голубые идут на 8-м месте в конференции «Запад».
«Повторяется та же история, что и во многих других матчах этого сезона. Мы доминируем большую часть времени, создаем множество голевых моментов, много бросаем... Но игра не хочет идти по нашему сценарию. Я не знаю, что происходит, но эта ситуация повторяется из раза в раз. Мы проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить в этих матчах. Конечно, это вызывает разочарование, но надо продолжать работать.
Как выбираться из ситуации? Мы должны сохранять позитив в раздевалке, быть одной командой и работать изо всех сил. Если продолжим держаться правильного пути, поддерживать друг друга и уважать хоккей, то все изменится в лучшую сторону», — цитирует Уила «РБ Спорт».
32-летний канадец выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 5 очков (1+4) в 12 матчах.
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|6
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|Динамо Мн
|10
|6
|4
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|7
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|12
|6
|6
|12
|8
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|12
|5
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|11
|9
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|5
|6
|10
|10
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|5
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|10
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|7
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|П
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|5
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|8
|2
|16
|3
|Трактор
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|4
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|4
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|5
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|9
|6
|3
|12
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|Адмирал
|10
|5
|5
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|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|4.10
|19:00
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Ак Барс – Амур
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