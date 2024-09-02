Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:15

Форвард «Динамо» Уил: «Сопин делает потрясающую селекционную работу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в эксклюзивном интервью «СЭ» восхитился селекционной работой спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина.

— В это межсезонье менеджмент команды снова провел очень хорошую трансферную кампанию с точечными усилениями, много новых ребят присоединилось.

— Да, к нам присоединились хорошие ребята, мы уже познакомились на сборах, каждый из них внесет свой вклад в успех команды. Алексей Сопин делает потрясающую селекционную работу для «Динамо» на протяжении вот уже трех лет. Он постепенно выстроил ядро команды и накладывает на него слой за слоем новых ребят. В прошлом году Гусь и Жига (Гусев и Ожиганов. — Прим. «СЭ»), в этом году Слеп, Серги (Слепышев и Артем Сергеев. — Прим. «СЭ») — ребята, которые уже выигрывали Кубки. Постепенно выстраивается очень хорошая команда. Так что успехи команды в том числе большая заслуга Сопина, который проводит отличную трансферную кампанию на протяжении нескольких лет.

— С кем-то из новых ребят уже были знакомы? Например, из иностранцев.

— Миску или Комтуа не знал до их перехода в «Динамо». Они оба классные ребята, присоединились к нашей легионерской компании. Ощущение, будто они все эти два года были с нами. У нас достаточно близкая компания, состоящая из нас четверых (Уил, Пакетт, О'Делл, Менелл. — Прим. «СЭ»), мы очень тесно общаемся семьями. Здорово, что к нам добавились еще ребята, — сказал Уил «СЭ».

«Динамо» в сезоне-2024/25 всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.

Полностью интервью Джордана Уила читайте на сайте «СЭ».

Джордан Уил
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом
Партия президента Азербайджана получила больше половины мест в парламенте
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости