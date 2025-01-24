Нападающий «Динамо» Сикьюра связал неудачный старт команды в матче со СКА с 6 днями перерыва после предыдущего

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился эмоциями после гостевой победы над СКА (5:3) и высказался о важности результата для московской команды.

Бело-голубые отыгрались со счета 0:3, а Сикьюра стал автором первой заброшенной шайбы.

«Это был очень интересный матч. Конечно, начало было не таким, каким мы его представляли, но в итоге мы смогли дать СКА отпор. Я был очень рад тому, что забросил шайбу и внес свой вклад в победу. Думаю, что сегодняшний результат очень хорош.

Предыдущий матч «Динамо» состоялся шесть дней назад. За 5-6 дней без практики команда теряет свою форму и сбивается с игрового ритма. Действительно, сегодня мы стартовали не очень удачно, но все-таки не сдались и сделали отличный камбэк.

Игры со СКА всегда очень эмоциональные и веселые. Наш прошлый домашний матч с этой командой был таким же — тогда мы отдали много сил и долго приходили в себя. Сегодня мы впервые играли на «СКА Арене». Это было очень круто, тут замечательная поддержка!», — сказал Сикьюра Metaratings.ru.

«Динамо» после 47 матчей в текущем сезоне набрало 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч московская команда проведёт в гостях против нижегородского «Торпедо» 25 января.